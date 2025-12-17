Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado muerto en la madrugada de este miércoles en un cuartel de la ciudad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, y las autoridades investigan las circunstancias del hecho. El hallazgo se produjo cerca de la 1 dentro del Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional, luego de que durante el martes se denunciara su ausencia.

El caso tomó mayor relevancia al conocerse apenas un día después de la confirmación de la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, lo que generó conmoción en el ámbito militar. Según se informó oficialmente, personal de Gendarmería Nacional trabaja en la investigación y, de manera preliminar, no se descarta que se haya tratado de un suicidio.

La víctima fue identificada como Juan Javier Pereyra, de 48 años, oriundo de San Jaime de la Frontera, en la provincia de Entre Ríos. Vivía en el barrio militar de Monte Caseros y prestaba servicios en el regimiento local. Fuera de su carrera militar, era muy conocido en la región por su actividad deportiva, ya que se destacaba como maratonista y había participado en numerosas competencias a nivel regional, nacional e incluso internacional.

Además, Pereyra tuvo una activa participación en el ámbito deportivo de Entre Ríos, donde se desempeñó durante varios años como árbitro de fútbol en ligas regionales, lo que lo convirtió en una figura reconocida y apreciada en distintas comunidades.

Tras conocerse el hecho, el Ejército Argentino emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por la muerte del suboficial. Informaron que la causa quedó en manos del Juzgado Federal de Paso de los Libres, con intervención del fiscal provincial de Monte Caseros, y que en paralelo se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes dentro de la fuerza.

Desde la institución también señalaron que se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con todo lo que sea necesario y acompañaron públicamente a los familiares, amigos y camaradas del suboficial en este difícil momento.