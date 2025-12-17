Inter Miami volvió a sacudir el tablero de la MLS. Luis Suárez continuará una temporada más en el equipo de Florida y compartirá, al menos un año más, la sociedad futbolera con Lionel Messi que ya dejó huella en el fútbol estadounidense. El club que preside David Beckham hizo oficial la renovación del delantero uruguayo hasta el final de la temporada 2026.

La extensión del vínculo llega después de una campaña histórica para las Garzas, marcada por la conquista de títulos locales y una fuerte presencia en el plano internacional. En ese recorrido, Suárez fue una pieza central: liderazgo dentro del vestuario, peso ofensivo en los momentos decisivos y una vigencia que desmiente cualquier discusión sobre su edad.

Durante la última temporada, el Pistolero disputó 50 partidos en todas las competencias, convirtió 17 goles y entregó 17 asistencias, alcanzando 34 participaciones directas en goles. Números que respaldan su influencia en un equipo que levantó la MLS Cup, se quedó con la Conferencia Este y logró una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, además de llegar a semifinales de la Concachampions.

Desde su arribo en 2024, Suárez fue determinante para que Inter Miami alcanzara su primer Supporters’ Shield y rompiera el récord de puntos en una temporada regular de la MLS. En su primer año, anotó 25 goles en todas las competiciones, 20 de ellos en fase regular, igualando a Messi como uno de los máximos artilleros del torneo y sumando además nueve asistencias.

El balance general confirma su impacto: 42 goles y 30 asistencias en 87 partidos oficiales, cifras que lo colocan como el segundo máximo goleador en la historia del club, solo por detrás del capitán argentino. Un registro que explica por qué la dirigencia decidió apostar nuevamente por su continuidad.

Con una carrera plagada de títulos en Europa, Sudamérica y a nivel selecciones, y con el respaldo de una trayectoria que incluye dos Botas de Oro y la Copa América 2011 con Uruguay, Suárez seguirá siendo el nueve de referencia del proyecto rosado. Inter Miami renueva ilusión, Messi mantiene a su socio ideal y la MLS asegura, al menos por un año más, uno de sus nombres más pesados.