Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez, confirmó que solicitó la separación del teniente Martín Guevara, responsable de la comisaría de San José, luego de un operativo de alcoholemia realizado a la salida de una jineteada en Santa María.

El hecho ocurrió por la tarde, y según el intendente, se trató de una intervención “fuera de horario” respecto de los controles habituales.

“Los operativos se resolvieron para las 3.30 de la madrugada, no a las 7 de la tarde”, indicó.

El cuestionamiento a “alcohol cero”

El jefe comunal se mostró crítico de la aplicación estricta de alcohol cero en eventos tradicionalistas. Argumentó que, por el contexto cultural y horario, era previsible que muchas personas consumieran bebidas alcohólicas.

“Obviamente los gauchos no van a tomar gaseosa ni jugo de naranja. Con una copita ya les da”, señaló.

Moccero afirmó haber recibido reclamos por calor, polvareda y demoras durante los controles.

Señalamiento a la comisaría de San José

El intendente señaló que la responsabilidad del operativo dependía de la comisaría local.

“Por más que haya estado de licencia, la autoridad tiene que dar instrucciones precisas”, afirmó.

Denunció que hubo demoras prolongadas e incluso personas mayores retenidas más de una hora, incluida “una mujer de 80 y otra de 88 años”.

Pedido formal y defensa institucional

Moccero sostuvo que actuó tras “el enojo de la gente” y elevó el pedido de separación del cargo del teniente Guevara.

“La autoridad del distrito soy yo, le guste a quien le guste”, declaró.

El intendente remarcó el valor institucional de Santa María para la comunidad y aseguró que no permitirá nuevos controles fuera de los protocolos fijados.

Dónde sí habría controles

Según Moccero, los controles de alcoholemia seguirán vigentes de madrugada, cuando se registran mayores riesgos viales.

Señaló que en Suárez aún se detectan conductores con 1,5 a 1,8 gramos de alcohol en sangre, lo que implica retiro de licencia por ley.

Manifestó diferencias con la normativa actual y dijo haber consultado la posibilidad de devolver licencias a quienes registran menos de 0,5 gramos, algo que—según explicó—no está permitido.