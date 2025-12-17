El Centro de Diálisis de Choele Choel, único en la región, enfrenta el riesgo de cerrar sus puertas. El establecimiento atiende a pacientes de Choele, Río Colorado y localidades vecinas, pero hoy apenas cuenta con un médico para sostener la demanda de unos 60 pacientes.

El cuadro es crítico. Cada paciente requiere tres sesiones semanales de diálisis, de cuatro horas cada una. Los turnos se extienden desde la mañana hasta la noche, una carga imposible para un solo profesional. La consecuencia ya golpea, desde el inicio de la semana, algunos pacientes fueron derivados a Villa Regina, en el Alto Valle, con viajes de varias horas que suman desgaste físico, emocional y económico.

El impacto no se limita a los pacientes. Los trabajadores del centro también ven amenazadas sus fuentes laborales. Y la comunidad, que reconoce al servicio como esencial, reclama que el tema ingrese de inmediato en la agenda pública. “La salud no puede esperar”, repiten en redes sociales, donde se multiplican las campañas para exigir respuestas.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio se sumó al reclamo con un comunicado contundente: expresó su “profunda preocupación ante la posibilidad de cierre del Centro de Diálisis del Valle Medio, un espacio fundamental para la salud y la calidad de vida de nuestra comunidad”. La entidad advirtió que el traslado a otras localidades implicaría recorrer largas distancias, con un enorme impacto para las personas afectadas.

El pedido es claro, intervención urgente de intendentes y autoridades de Salud Pública para garantizar la permanencia del centro en Choele Choel. Porque detrás de cada sesión de diálisis no hay números ni estadísticas: hay vidas que dependen de un servicio que hoy pende de un hilo.