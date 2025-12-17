Este año se adelantan los festejos en San Martín de los Andes. Sábado y domingo comienza la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas. Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo del municipio local, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550, que a este evento “lo disfruta mucho el vecino, el residente y por supuesto el turista que viene estas fechas”.

El sábado será el primer día de actividades, concentrándose en la plaza San Martín. Desde las 18.30 se podrá disfrutar de la muestra del taller de Danzas Afroguineanas, coros, danzas árabes y un show navideño “El Cascanueces” de circo y fantasía. “Están muy enfocadas en las infancias, con patio de juegos, pintacaritas y música en el escenario” detalló Apaolaza.

Una de los momentos especiales y más esperados es el encendido del clásico pino navideño. Ese acto está previsto para las 22, dando inicio también a la feria gastronómica y de artesanos. El cierre musical de esa noche estará a cargo de Cualquiera Puede Cantar y DJ Mily.

“La idea es que toda la familia pueda disfrutar. Si bien el eje está puesto en las infancias, la propuesta es para compartir un lindo sábado y domingo en la plaza y la costanera, en una fiesta que tiene un poco de todo” valoró el secretario de Turismo.

El domingo a las 18 van a comenzar los juegos para niños, destacándose la presencia de Papá Noel a partir de 18.30. Apaolaza detalló que “Los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes están realizando una colecta de caramelos. El Papá Noel de bomberos va a estar presente en la plaza, entregando golosinas y recibiendo cartitas de los chicos”.

El nivel de reservas es superior al del año pasado

Después de una temporada de invierno complicada por la falta de nieve, la perspectiva para las fiestas es más alentadora. En cuanto a reservas, “es un nivel superior al que teníamos el año pasado a esta altura, lo que nos permite pensar en una buena temporada no sólo en San Martín sino en toda la zona sur de la provincia” confió Alejandro Apaolaza.

El funcionario destacó que la actividad turística es fundamental “ya que genera empleo de calidad. Trabajamos de manera articulada con NeuquénTur y con el gobierno provincial para promocionar nuestros destinos y lograr que ese empleo no sea solo temporal, sino durante todo el año”.

La oferta turística ya está preparada: el sector gastronómico, hotelero y los prestadores de servicios como excursiones, cabalgatas y rafting están listos para recibir visitantes. “Además, se ha trabajado mucho en capacitación a través de cursos brindados por el Ministerio de Turismo de la provincia, lo que fortalece la calidad de la oferta” evaluó Apaolaza.

Mirá la entrevista completa: