A los 13 años, mientras muchos chicos descubren nuevas pantallas, Benjamín Castillo sigue eligiendo los libros. No como una obligación escolar, sino como un refugio, un juego y un hábito que fue creciendo con el tiempo. Esa relación constante con la lectura le valió, por tercera vez, el reconocimiento de la Fundación Leer como el chico más lector de la provincia de Neuquén.

Es la cuarta edición del Premio al Chico más Lector donde la organización distinguió a los niños y adolescentes que más libros leyeron en el sitio desafioelclub.leer.org y representan a cada una de las provincias argentinas.

El joven, alumno de la Escuela Primaria 313 de San Martín de los Andes, contó su historia en el programa Entretiempo, por AM550, donde habló con naturalidad sobre cómo empezó a leer, qué géneros lo atrapan hoy y por qué los libros siguen siendo su mejor pasatiempo.

“No sé si leo intensamente, pero empecé en tercer grado, más o menos en 2021. Nos dejaban llevar libros de la biblioteca y ahí me empezó a gustar”, recordó Benjamín.

Benjamín dijo que a lo largo de esos años ha cambiado su gusto por los géneros literarios.

Sus primeros acercamientos a la lectura llegaron de la mano de su familia. En su casa, los libros siempre estuvieron presentes. “Mi mamá leía y cuando yo era más chiquito también me leía cuentos. Me acuerdo de algunos clásicos, como Los tres chanchitos”, contó.

Con el tiempo, el vínculo se fortaleció. En 2022 se anotó en la plataforma de Fundación Leer, lo que amplió su universo lector. “Ahí podía leer más libros, no solo los de la biblioteca. Empecé a leer todos los días”, explicó.

Si bien en sus primeros años se inclinaba por los relatos de acción y aventura, hoy sus gustos evolucionaron, como su edad. “Ahora me gustan más los libros de adolescentes, de misterio y suspenso. Historias donde resuelven enigmas, secuestros, cosas así”, detalló, mientras mostraba uno de sus títulos preferidos.

Cada ganador recibirá libros de literatura infantil y juvenil para enriquecer su biblioteca personal.

Leer, también, como forma de compartir

Benjamín no guarda la lectura solo para sí. Entre compañeros y amigos, suele recomendar libros y hasta intercambiarlos. “Hay amigos a los que también les gusta leer, entonces les digo ‘este leélo, que está bueno’, y nos prestamos libros”, contó.

Aunque no usa redes sociales ni plataformas digitales para recomendar lecturas, su influencia circula de otra manera: cara a cara, libro en mano.

No es la primera vez que su nombre aparece asociado a la lectura. Fue distinguido en cuarto grado, volvió a ser reconocido en sexto y ahora, con 13 años, suma su tercer premio provincial. “La primera vez, en 2022, fue muy emocionante. Ahora también estoy feliz, pero ya es algo más común para quienes me conocen”, dijo con una sonrisa.

En 2022, Benja también fue reconocido por la cantidad de libros leídos.

En su escuela y en la comunidad educativa de San Martín de los Andes, el orgullo es compartido. En otras oportunidades fue reconocido en actos escolares y ferias del libro locales, aunque este año la distinción llegó sobre el cierre del ciclo lectivo.

Entre la escuela, el deporte y otras actividades, Benjamín sigue encontrando tiempo para leer. “Leo durante el año y también en vacaciones. Es un pasatiempo”, resumió.

De cara al inicio del secundario, sabe que habrá nuevos desafíos y menos tiempo libre, pero no duda de que los libros seguirán acompañándolo.

Fundación Leer convoca a destacar a los chicos lectores de todo el país

Cada año, la Fundación Leer distingue a niñas, niños y adolescentes de todas las provincias a través del Premio al Chico Más Lector, una iniciativa que busca visibilizar el hábito lector y fomentar el acceso a los libros desde edades tempranas.

El reconocimiento se realiza a partir de la participación en la plataforma gratuita Desafío Leer – El Club, que ofrece cientos de títulos digitales, actividades y propuestas para lectores de entre 7 y 18 años, tanto de nivel primario como secundario.

Desde la fundación invitan a familias, escuelas y bibliotecas a sumarse a la convocatoria, con el objetivo de seguir formando lectores “para toda la vida” y destacar historias como la de Benjamín, que demuestran que la lectura sigue viva entre las nuevas generaciones.

“El acceso al libro es uno de los aspectos clave en la formación de lectores autónomos, competentes. Un niño o niña que lee más leerá mejor. Desafío Leer ofrece el acceso a libros de calidad para que los niños se entusiasmen con la lectura y lean más durante todo el año. Al democratizar la lectura y ofrecer el acceso al libro, Fundación Leer forma lectores para toda la vida”, expresó Patricia Mejalelaty, Directora Ejecutiva de Fundación Leer.

Mirá la entrevista con el chico más lector de Neuquén: