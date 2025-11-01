Barracas Central hizo valer su localía y superó 2-0 a Argentinos Juniors en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa se apoyó en la efectividad de Facundo Bruera, autor de los dos goles de la tarde, para meterse en zona de playoffs y consolidarse como una de las revelaciones del certamen.

El encuentro se rompió temprano. A los 21 minutos del primer tiempo, Claudio Bravo vio la tarjeta roja y dejó con uno menos al conjunto de La Paternal. Minutos antes, Bruera había abierto el marcador con una gran definición dentro del área. En el complemento, el Bicho sufrió otra baja: Nicolás Diez también fue expulsado, y el panorama se complicó definitivamente.

Con la ventaja numérica y el control del juego, Barracas manejó los tiempos y sentenció la historia a los 40 del segundo tiempo, nuevamente a través de su goleador. El Guapo cerró una actuación sólida y se llevó tres puntos clave para meterse entre los cuatro primeros del grupo, sumando 21 unidades.

Argentinos, que presentó una formación alternativa pensando en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, quedó en la séptima posición con 18 puntos. Pese a la derrota, el equipo de la Paternal ya tiene la mira puesta en el duelo decisivo del próximo miércoles.