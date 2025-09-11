Después del receso por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el Torneo Clausura 2025 retoma su actividad con la fecha 8, marcada por cruces de alto voltaje y duelos que prometen emoción hasta el último minuto.

La jornada comenzará el jueves con el choque entre Belgrano y San Martín de San Juan en Alberdi, Córdoba, donde ambos equipos necesitan la victoria para escalar posiciones y alejarse de los puestos de riesgo.

Entre los partidos más destacados del viernes, Racing recibirá a San Lorenzo en Avellaneda en busca de cortar su mala racha de cinco partidos sin ganar como local, mientras que Rosario Central se enfrentará a Boca en un duelo que promete intensidad y espectáculo. También habrá acción en Newell’s vs. Atlético Tucumán, Huracán vs. Vélez y Lanús vs. Independiente Rivadavia, todos encuentros con implicancias en la clasificación a torneos internacionales.

El sábado seguirá la acción con Godoy Cruz vs. Barracas Central y el regreso de Independiente ante Banfield, mientras que Estudiantes recibirá a River, ambos buscando consolidar posiciones de cara a los playoffs y mejorar su rendimiento luego de los partidos internacionales entre semana.

La fecha se completará el domingo con partidos clave para la permanencia y la clasificación, como Sarmiento vs. Aldosivi, Gimnasia vs. Unión, Instituto vs. Argentinos Juniors, Rosario Central vs. Boca, Tigre vs. Talleres y Defensa y Justicia vs. Platense. Cada partido tendrá puntos en juego que pueden definir la suerte de los equipos en la tabla anual y en la lucha por la permanencia.