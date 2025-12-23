Capítulo final para el Oficial A de LIFUNE. Hoy martes se juegan los dos partidos finales de la fecha 22 que definirá al campeón del fútbol neuquino 2025. San Patricio llega como líder pero visita a Alianza en Cutral Co que también tiene chances, mientras que Independiente recibe a Pacífico en un nuevo clásico capitalino.

Desde las 18hs en dos escenarios se definirá la corona del Oficial A. San Patricio (44)es el líder con dos puntos de diferencia sobre Independiente (42), pero visita a Alianza (41) en Cutral Co, quien también llega con posibilidades, El Santo sabe que ganando se queda con su tercer título en la historia, el Celeste debe sumar de a tres y esperar una mano del Deca en La Chacra, mientras que al Rojo solo le sirve ganar y esperar que el santo no sume de a tres.

En el Coloso, Gastón Sandoval impartirá justicia, asistido por Lautaro Sandoval y Nahuel Pacheco. Lautaro Osses será el cuarto juez de el gran destaco de la jornada., ya que ambos equipos tienen posibilidades, re editando una nueva edición entre ambos elencos, que se vienen cruzando hace ya dos temporadas en la última jornada. el triunfo es vital para los dos, ya que quien quede en mejor posiciones, se asegurará la plaza para el Regional 2026.

El rojo debe ganar y esperar un buen resultado en Cutral Co

Por otro lado en La Chacra, Lucas Moreira será el juez del cotejo, Joaquín Sandoval y Paula Mella los jueces de línea. Muriel Lillo cuarta árbitro. el clásico capitalino será el juego que pase en segundo plano pero no menos importante, ya que Independiente es escolta y en el caso de ganar, debe esperar un empate o que gane Alianza para poder sumar su segundo título en el año.

Se juega la ida de la promoción

Por otro lado, inicia la serie para definir el último cupo de Ascenso- Descenso. Desde las 18hs en el General San Martín, Atlético Neuquén recibe a Unión Vecinal.

La serie será de 180 minutos, que se definirá el próximo sábado en Valentina. El equipo que gana jugará el Oficial A, el equipo que pierde disputará la B. en caso de igualdad, habrá definición desde el punto del penal.