Alianza de Cutral Co cerró un 2025 inolvidable dentro y fuera de la cancha. Tras consagrarse campeón del Torneo Oficial de Lifune, el club más representativo de la comarca petrolera fue distinguido este viernes en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, en un acto que reunió a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y autoridades locales.

El intendente Ramón Rioseco y el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, encabezaron el reconocimiento al plantel de Primera División, que volvió a levantar un título luego de 14 años, y también a las divisiones Reserva y Novena, que coronaron una temporada histórica con campeonatos en sus respectivas categorías.

Con los trofeos sobre la mesa y el aplauso de los presentes, los futbolistas del Gallo, entre ellos el goleador del torneo Brian “Bambam” González, compartieron el momento junto al presidente de la institución, Fabián Vega, y los cuerpos técnicos que fueron parte del proceso.

Durante el acto, Rioseco destacó el peso histórico del club en la región y ratificó el acompañamiento del Municipio: “Alianza es el club más grande de la Patagonia y tiene la mejor cancha. Eso implica una responsabilidad, pero también un enorme esfuerzo detrás. Vamos a seguir apoyando al club con infraestructura y recursos. La historia ya está construida, ahora hay que ir por más”. Además, adelantó que en febrero comenzarán nuevas obras en las instalaciones.

Por su parte, Vega subrayó la dimensión del logro y el impacto en la comunidad: “Hacía 14 años que no salíamos campeones. Hoy Cutral Co está de fiesta. Este título es de todos: jugadores, cuerpos técnicos, hinchas, socios y de cada persona que empuja al club todos los días”.

Con títulos, respaldo institucional y proyectos en marcha, Alianza no solo recuperó la corona en Lifune, sino que volvió a ocupar el lugar que siente propio: el de protagonista dentro de la cancha y símbolo deportivo de toda una ciudad.