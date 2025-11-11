El fútbol del interior volvió a vivir una tragedia por la muerte de Dilan González, un futbolista de 17 años que apareció ahogado en el río Paraná. El juvenil, que jugaba para el club Bartolomé Mitre de Misiones, fue encontrado sin vida luego de ingresar al agua con un amigo y su novia el domingo y nunca haber salido. Tenía firmado un contrato con Vélez para seguir su carrera en las inferiores del Fortín.

Horas antes del accidente, González había sido titular en la goleada de Bartolomé Mitre sobre Santa Ana por 8-0, en el marco de la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña. Ese mismo día tras disputar el partido, Dilan había ido a nadar con su novia y amigos, pero no salió del río. Su búsqueda comenzó de inmediato y una patrulla fluvial de Prefectura halló su cuerpo en la mañana del lunes.

El juvenil tenía una prometedora carrera y había tenido participación en el Federal A, donde Bartolomé Mitre quedó eliminado en la segunda etapa de la Revalida ante Costa Brava de General Pico. El futbolista tenía contrato con Vélez para continuar su carrera profesional en Buenos Aires, en las inferiores del club de Liniers.