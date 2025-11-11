¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 11 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Competencia

La Selección Argentina de Atletismo Paralímpico dice presente en Neuquén

Los mejores atletas del país se presentan en la pista de Ciudad Deportiva junto a los deportistas neuquinos, donde brindarán jornadas abiertas de formación y práctica.

Por Redacción

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 13:36
EL miércoles habrá una gran capacitación pata todo publico

Neuquén será sede durante toda esta semana, de un encuentro nacional de Atletismo Paralímpico que combina alto rendimiento, inclusión y formación, con la participación de atletas paralímpicos de distintas provincias del país.

El evento deportivo tendrá la organización de la sociedad civil Neuquén, Deporte y Discapacidad (NEU.DE.DIS.), en conjunto con la Selección Argentina de Atletismo - FADESIR (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas), realizando una concentración deportiva en la capital neuquina, que inició el lunes 10, y se extenderá hasta el 15 de noviembre. Las actividades cuentan además con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Entre las y los deportistas que participan y provienen del interior del país se destacan Gabriel Sosa (La Rioja), integrante del equipo nacional que representó al país en el Mundial 2025 de Nueva Delhi, India; Teresita Briossi (Entre Ríos); Lourdes Campero (Santiago del Estero); Fernando Carril (Formosa); Sabrina Ayala (Formosa); Milagros Ferreira (Córdoba) y Lautaro Aguilar (Neuquén). Las disciplinas que entrenarán incluyen carreras de pie y en silla y lanzamientos de bala, jabalina y disco-tanto en pie como en banco.

El miércoles 12, se realizará una jornada abierta y gratuita destinada a atletas, docentes, estudiantes y entrenadores de la región. De 13 a 15 en el auditorio de la Ciudad Deportiva se llevará a cabo la parte teórica donde se abordarán temas como la actividad física y los deportes para personas con discapacidad; historia y actualidad del movimiento paralímpico; clasificación funcional en el deporte adaptado y por último testimonios y experiencias de deportistas paralímpicos.

Luego, la segunda parte práctica se desarrollará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de 15 a 16.30, con entrenamientos en campo junto a atletas paralímpicos que compartirán técnicas y dinámicas de preparación en saltos, carreras y lanzamientos.

La entrerriana Teresita Briossi dice presente en el entrenamiento que se realiza en Neuquén

Cabe destacar que durante toda la concentración el público en general podrá asistir a los entrenamientos abiertos de la selección en Ciudad Deportiva. El miércoles de 16 a 17:30, el jueves de 14:30 a 16:30 y el viernes de 9:30 a 11:30.

Para este evento, Las secretarías de Desarrollo de Áreas Rurales e Inclusión y de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, brinda transporte accesible para el traslado de las y los atletas, así como el uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, (Lanín y Anaya): el auditorio y la pista de atletismo, donde se desarrollarán las actividades teóricas y prácticas.

