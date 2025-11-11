Neuquén será sede durante toda esta semana, de un encuentro nacional de Atletismo Paralímpico que combina alto rendimiento, inclusión y formación, con la participación de atletas paralímpicos de distintas provincias del país.

El evento deportivo tendrá la organización de la sociedad civil Neuquén, Deporte y Discapacidad (NEU.DE.DIS.), en conjunto con la Selección Argentina de Atletismo - FADESIR (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas), realizando una concentración deportiva en la capital neuquina, que inició el lunes 10, y se extenderá hasta el 15 de noviembre. Las actividades cuentan además con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Entre las y los deportistas que participan y provienen del interior del país se destacan Gabriel Sosa (La Rioja), integrante del equipo nacional que representó al país en el Mundial 2025 de Nueva Delhi, India; Teresita Briossi (Entre Ríos); Lourdes Campero (Santiago del Estero); Fernando Carril (Formosa); Sabrina Ayala (Formosa); Milagros Ferreira (Córdoba) y Lautaro Aguilar (Neuquén). Las disciplinas que entrenarán incluyen carreras de pie y en silla y lanzamientos de bala, jabalina y disco-tanto en pie como en banco.

El miércoles 12, se realizará una jornada abierta y gratuita destinada a atletas, docentes, estudiantes y entrenadores de la región. De 13 a 15 en el auditorio de la Ciudad Deportiva se llevará a cabo la parte teórica donde se abordarán temas como la actividad física y los deportes para personas con discapacidad; historia y actualidad del movimiento paralímpico; clasificación funcional en el deporte adaptado y por último testimonios y experiencias de deportistas paralímpicos.

Luego, la segunda parte práctica se desarrollará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de 15 a 16.30, con entrenamientos en campo junto a atletas paralímpicos que compartirán técnicas y dinámicas de preparación en saltos, carreras y lanzamientos.

La entrerriana Teresita Briossi dice presente en el entrenamiento que se realiza en Neuquén

Cabe destacar que durante toda la concentración el público en general podrá asistir a los entrenamientos abiertos de la selección en Ciudad Deportiva. El miércoles de 16 a 17:30, el jueves de 14:30 a 16:30 y el viernes de 9:30 a 11:30.

Para este evento, Las secretarías de Desarrollo de Áreas Rurales e Inclusión y de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, brinda transporte accesible para el traslado de las y los atletas, así como el uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, (Lanín y Anaya): el auditorio y la pista de atletismo, donde se desarrollarán las actividades teóricas y prácticas.