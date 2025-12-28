Tras el violento choque en Ruta 22, en cercanías a Senillosa, se recuperan los niños que habían resultado heridos y habían sido hospitalizados. Dos niñas continúan internadas en Plottier pero en buen estado y otro niño debe ser operado por una lesión en un brazo. Los demás menores se encuentran bien y ya podrían volver a Pilo Lil.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, informaron que en el marco del abordaje posterior al siniestro vial con un total de 21 heridos, desplegaron un dispositivo integral de cuidado y acompañamiento destinado a los niños y a sus familias.

Manifestaron que desde el accidente se garantizó la asistencia sanitaria y la contención emocional, con la intervención del SIEN Pediátrico (equipo de Pediatría) y del Área de Factores Humanos (Psicología), brindando atención especializada a los 11 niños involucrados.

Agregaron que durante la noche, y a solicitud del Municipio de Senillosa, junto con el hospital local, se organizó un dispositivo especial para el alojamiento y acompañamiento de los pacientes dados de alta y sus familiares. Para ello, se enviaron dos unidades del SIEN: una con pediatra y otra con profesionales de Psicología.

De manera complementaria, la Secretaría brindó apoyo logístico con elementos esenciales, entregando 25 catres, 25 frazadas y 25 colchones.

Se recuerda que el presidente Andrés Avelino Infante, de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, puso a disposición un vehículo oficial para el traslado de los padres de los niños involucrados en el accidente vial.

En este vehículo llegaron a Neuquén alrededor de 10 padres, logrando acompañar de forma rápida a sus hijos en este difícil momento. El resto de las familias se movilizó por sus propios medios y también llegaron para estar con los menores.