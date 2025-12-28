El Gobierno nacional cerró el 2025 con un importante triunfo legislativo ya que el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei fue aprobado en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Nación: Diputados y Senadores, más allá de otros proyectos de suma importancia que también fueron apoyados por mayoría, como por ejemplo la Inocencia Fiscal para limitar persecuciones judiciales en materia tributaria.



Claro está que Javier Milei necesitó del acompañamiento de legisladores “dialoguistas” para conseguir su anhelada ley de leyes. Ese fue el caso de Karina Maureira y Julieta Corroza, diputada y senadora respectivamente que responden al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y que acompañaron en general la iniciativa desde sus bancas.



En la sesión que se llevó a cabo la semana pasada en el Senado, se dio una particularidad que tiene que ver con que Julieta Corroza fue una de las representantes de la Cámara alta que, si bien acompañó el Presupuesto 2026 en general, se abstuvo de votar en uno de los artículos más polémicos del proyecto.



Se trata del Capítulo 2 que incorpora un punto que, entre otras cosas, desfinancia áreas claves para el desarrollo educativo como ciencia, tecnología e innovación, más allá de hacer lo propio con la educación técnica en general.



Si bien es cierto que la decisión de Corroza expone una política clara del Gobierno neuquino de no ir en línea con la ideología de desfinanciar la educación pública que pregona el Ejecutivo de Javier Milei, lo cierto es que tampoco votó en contra de respaldar el mencionado capítulo.



La explicación del Gobierno provincial

Fuentes del Ejecutivo de Rolando Figueroa le manifestaron a MejorInformado que “la abstención es la mejor opción para mostrar esa disconformidad dando gobernabilidad”.



Además, agregaron que “se comparte el objetivo general de la necesidad de la aprobación del Presupuesto, pero no el contenido específico del proyecto en esa parte”.



No está de más recordar que Figueroa mantiene un vínculo de mucha cordialidad con el Gobierno nacional y con sus principales autoridades, al punto de recibir en territorio patagónico al propio Javier Milei y de reunirse en varias ocasiones con miembros de primera línea del Gabinete, como por ejemplo con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.