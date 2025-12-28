Durante este sábado 27 de diciembre se realizó un rescate a un hombre de 64 años que se había caído en el sector de precumbre del Cerro Mallo. Las autoridades indicaron que el aviso llegó a través de la Radioestación, solicitando ayuda.

El hombre, oriundo de Buenos Aires, había sufrido una caída de alrededor de 60 metros, en la zona indicada. Desde el Parque Nacional Lanín aclararon que no se tenía conocimiento previamente que esta persona estaba realizando este sendero, ya que no había efectuado el registro obligatorio de trekking en la página oficial del Parque.

El operativo de rescate comenzó a las 16:40, cuando Guardaparques y rescatistas del ICE Sur realizaron un rastrillaje hasta dar con la persona accidentada. El hombre fue hallado consciente, ubicado en tiempo y forma, presentando fatiga muscular en las piernas, y pudo descender por sus propios medios, acompañado por los agentes.

En la base del Cerro Mallo lo aguardó una ambulancia SIEN del Hospital Ramón Carrillo, donde se le realizó un chequeo general.

Informaron que el operativo tuvo una duración aproximada de 8 horas y contó con la participación de dos cuadrillas del ICE SMA, Guardaparques Nacionales, SIEN y el Hospital SMA.

A partir de esto, se recuerda a la comunidad y los visitantes que es obligatorio realizar el registro para efectuar trekking dentro del Parque Nacional Lanín, ya que de esta forma se sabe quién está recorriendo la montaña y se tiene un control de los ingresos y egresos, garantizando la seguridad.