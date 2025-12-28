Este domingo alrededor de las 1:56 de la madrugada los Bomberos Voluntarios de Plottier fueron convocados para asistir a un violento accidente en la intersección de Ruta 22 y calle Zabaleta, en la localidad.

Indicaron que en el lugar habían chocado fuertemente un Volkswagen Polo y un móvil patrullero de la Comisaría 7, el cual terminó con sus cuatro ruedas para arriba. Los Bomberos informaron que los dos policías que viajaban en el móvil resultaron lesionados, como también los ocupantes del auto.

Como resultado todos fueron trasladados al Hospital de Plottier, un agente de policía habría sido llevado inconsciente mientras que el otro presentaba heridas en el rostro. Según testigos, los policías iban hacia un barrio donde vecinos habían solicitado su presencia, pero en el camino fueron impactados por el Polo.

Según informaon, el conductor del auto tiene 23 años y dio positivo en alcoholemia, con 0,28g/l. El test fue realizado cuando llegaron las autoridades a asistir y determinar las causas del choque.

En el lugar trabajaron los Bomberos y personal de tránsito para ordenar la circulación y poder avanzar con la investigación del siniestro.

Hasta el momento no se ha brindado ningún parte médico de los involucrados, aunque se informó que serían al menos cuatro, incluidos los dos policías, que están siendo atendidos en el hospital.