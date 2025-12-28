EL Inter Miami prepara la temporada 2026, el campeón de la MLS 2025 anunció tres partidos amistosos de pretemporada en diferentes escenarios de Sudamérica, marcando una exigente preparación para los objetivos del año, y Messi, quien tendrá su último mundial

Las visitas serán con tres clubes de pesos; en primer turno jugará ante Alianza Lima de Perú, equipo más ganador de ese país con 25 títulos, el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

Un par de días más tarde, el 31 de enero, Colombia será el destino para las Garzas, donde se enfrente al Atlético Nacional de Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El histórico elenco colombiano supo ganar dos copas libertadores, y 18 ligas en su país.

Messi volverá a recorrer el continente con las Garzas

Posteriormente llegará Ecuador, cuando el sábado 7 de febrero se enfrente en el Monumental Banco Pichinca al Barcelona de Guayaquil, histórico equipo que tiene en su poder 16 coronas.

Serán tres partidos de alto calibre para el campeón de Estados Unidos, que además de buscar crecimiento futbolístico, también tiene como objetivo el seguir vendiéndose a Sudamérica, mostrando sus figuras como Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo de Paul y compañía.

Para el elenco de Florida, será el inicio de una extensa temporada donde buscará seguir siendo protagonista en el plano local, meterse de lleno en la Concachampions, y al mismo tiempo, ser un buen preparativo para sus jugadores de cara al mundial 2026.