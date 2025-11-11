Se juega el segundo partido de la doble fecha de la Liga Nacional de básquet que tiene a los equipos Biguá e Independiente en competencia. En el Ruca Che, las rojas recibirán a Lanús desde las 18hs, mientras que las verdes se medirán con Rocamora 21hs.

Dos derrotas sorpresivas y que complican la posición final para los equipos neuquinos. En la tarde noche del lunes, Biguá no pudo ante Lanús cayendo por 76-72, en un juego donde dominó las acciones en la primera mitad, pero se quedó en los cuartos finales, ante el equipo colista de la conferencia Sur.

Posteriormente, Independiente comenzó con todo ante Rocamora, e incluso estivo en el cierre del primer cuarto y gran parte del segundo 12 arriba, pero en una ráfaga del elenco entrerriano, y la sequía de puntos en el final de la primera etapa y gran parte del tercer cuarto, le dio vida a la visita que en los minutos finales se quedó con el triunfo 69-64.

Lanús consiguió su segundo triunfo en la competencia - Foto Prensa Biguá

Las acciones continúan hoy, en primer turno Independiente (3 triunfos 9 derrotas) se medirá desde las 18hs con Lanús (2-9), mientras que 21hs será el turno de Biguá (3-9) ante Rocamora (6-5).

La fase regular está llegando a fin, donde la próxima fecha, ambos elencos provinciales irán a su última gira, y cerrarán en el Ruca Che entre ambos, jugándose un lugar en los Playoffs de la postemporada.