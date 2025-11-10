Continuidad para la Liga Nacional de Básquet femenina. En el Estadio Ruca Che Independiente y Biguá recibirán otra doble jornada clave pensando en los Playoffs, donde se verán las caras con Lanús, y Rocamora.

Serán dos cotejos determinantes pensando en la clasificación y en el orden final en la Conferencia sur. En primer turno desde las 18hs se verán Biguá ante Lanús. Posteriormente desde las 21hs, Independiente se medirá con Tomás Rocamora.

La gira por Buenos Aires dejó saldo negativo para Biguá y varias conclusiones. El equipo cayó en sus dos presentaciones ante El Talar (76-48) y Obras (82-42), en una serie marcada por la ausencia de Agustina García. Las únicas alegrías en lo que va del torneo se dieron en el Ruca Che, un escenario en el que buscará reconstruir confianza y volver al camino del triunfo. La racha de las neuquinas es de 3-8.

Por su parte Lanús llega con la necesidad de sumar para mantener vivas las chances de acceder a la postemporada, el equipo afronta un duelo clave. La urgencia de ganar se hace sentir, especialmente en una temporada donde solo consiguió una victoria y justamente ante el rival de esta noche. Aquella vez fue triunfo por 65 a 43, en una actuación colectiva destacada en el que todas las jugadoras consiguieron anotar.

Biguá bucará recuperarse de sus dos derrotas en Buenos Aires

En segundo turno, Las rojitas se medirán con el elenco entrerriano. Será el cuarto partido consecutivo en el Ruca Che y una actuación que dejó buenas sensaciones. Con un sólido inicio (parcial de 18-9), el Rojo se impuso ante Unión Florida por 71 a 64, logrando una nueva victoria en casa. Julieta Tell (18), Guadalupe Demarsico (17) y Josefina Cortés (14) conformaron un tridente ofensivo clave para encaminar el triunfo. Al igual que Biguá, Independiente está con racha de 3-8.

En el lado de Rocamora, consiguió una gran victoria frente a Berazategui por 66 a 61, en un partido de trámite parejo y muy disputado hasta el final. Las principales figuras del equipo fueron Florencia Losada (18), Paula Santini (13), Nerea Schmidt (11) y Santina Cherot (11). El elenco de Entre Ríos tiene una sólida localía, que lo tiene racha de 5-5.

EL martes será el doble turno nuevamente, donde Independiente se enfrentará 18hs con Lanús, elenco al que superó de visitante, mientras que Biguá cerrará ante Rocamora 21hs.