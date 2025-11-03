Continuidad para la Liga Nacional Femenina. En el estadio Ruca Che se jugó doble fecha para los equipos de Neuquén donde Independiente cerró con triunfo ante Unión Florida. Por su parte El Biguá, no pudo ante las candidatas Ferro, quien se llevó los dos cotejos.

Recuperación para el equipo rojo, que había caído ante Ferro abultadamente el sábado, y que el domingo supo hacer bien las cosas ante Unión Florida. A lo largo del partido dominó las acciones, y si bien la visita achicó notoriamente la diferencia, nunca corrió riesgo el triunfo.

18-9 el primer cuarto y al descanso 32-24 arriba para las locales, El tercer período fue de trámite más parejo, en el tanteador siguió apareciendo Josefina Cortés Montecinos como figura en las locales, mientras que Carla Miculka sostuvo las acciones más importantes para Unión Florida. El marcador cerró 55-47 para Independiente.

Las Rojas mantuvieron su ritmo y llegaron a sacar 18 de ventaja, gracias a tres triples consecutivos de la marplatense Guadalupe Demarsico, una de las grandes figuras del juego con 17 puntos.

Finalmente, el rojo selló un triunfo trabajado, estudiado y muy valorado frente a su gente: 71-64. Julieta Tell fue la goleadora local con 18 puntos y 25 de valoración, mientras que Carla Miculka, también con 18 unidades, fue la destacada del elenco visitante.

Ferro ganó los dos partidos en Neuquén y pelea en la zona alta de la COnferencia Sur- FotoNQNdeportivo

Previamente, Ferro cerró su visita perfecta por Neuquén superando a Biguá por 65-51, en un juego donde comenzó mejor las verdes 16-14, terminando la primera mitad 31 a 22 para la visita, con buenas anotaciones de Lucila Sampietro y Giulianan Beccarelli.

En el tercero, la paridad existió pero siempre favorable para la visita, que terminó mejor el juego y llevándose un segundo triunfo de tierras neuquinas. Agustina Jourdheuil para el local fue la mejor del partido con 23 de valoración (14 puntos y 20 rebotes) y Julia Fernández para el visitante con 14 de valoración (15 puntos y 8 rebotes).

Las acciones de la máxima categoría del básquet femenino continúan entre semana, EL Biguá visita a EL Talar el jueves desde 21.30 y Obras el viernes, mientras que Independiente recibirá a Lanús y Rocamora.