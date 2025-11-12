La historia parece salida de una película, pero es real: Oasis, la mítica banda británica comandada por los hermanos Gallagher, convocó a los hinchas de San Lorenzo para cantar Wonderwall en el Nuevo Gasómetro. El motivo no es menor: buscan registrar el momento para el documental que están filmando sobre su gira internacional, una producción a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders.

El llamado es para este sábado a las 16, unas horas antes de que Noel y Liam salgan al escenario del Monumental para sus esperados recitales en Buenos Aires. Fanáticos del Manchester City y reconocidos amantes del fútbol, los Gallagher quisieron sumar un toque bien de tribuna a su película, y eligieron al público azulgrana para darle ese color único que solo una hinchada argentina puede ofrecer.

Aunque los músicos no estarán presentes en el estadio del Ciclón, ya que estarán preparando el show en Núñez, el evento promete ser un verdadero cruce cultural entre el rock británico y la pasión futbolera local. En plena previa del partido entre San Lorenzo y Sarmiento, los fanáticos podrán entonar la versión adaptada de Wonderwall, que hace años suena en las gradas del Gasómetro como himno no oficial.

La escena quedará registrada para el documental y promete dar la vuelta al mundo: el canto de Boedo, la melodía de Manchester y una conexión que demuestra que, a veces, el fútbol y la música hablan el mismo idioma.