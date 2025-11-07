Rosario Central y San Lorenzo de Almagro empataron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito por la 15° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Canalla ya estaba clasificó a octavos antes de comenzar a jugar, mientras que el punto le permite al Cuervo ingresar a ese selecto grupo que irá por el título.

El visitante mereció la victoria parcial en Rosario durtante el primer tiempo, llegó al gol a los minutos, pero le fue anulao el cabezazo a de Hernández por una supuesta posición adelantada que hasta con la tecnología del VAR dejó dudas.

El trazado de líneas del VAR para anular el gol a San Lorenzo.

Por la protesta, el técnico del sorprendente Cuervo, Damián Ayude, vio la tarjeta roja por parte de Facundo Tello.

Buenos primeros 45 minutos del conjunto Azulgrana que mereció un poco más que su encumbrado rival, jugando el peor partido del campeonato, a pesar de contar con todos sus nombres en cancha.

En el complemento fue distinto, porque Central mejoró en ofensiva de la mano de Jamiltón Campaz y con Di María recostado definitivamente por la izquierda y desde allí lanzó peligrosos centros.

Desde su pie izquierdo, en un tiro libre a los 31, apareció la cabeza del paraguayo Enzo Giménez para abrir el marcador. Pero nuevamente el VAR llamó al juez y comprobaron la posición indebida de Juan Cruz Komar, clave en la cortina contra el defensor para evitar el despeje.

Los minutos finales tuvieron un par de intentos más del dueño de casa, se agigantó la figura del arquero Orlando Gill y el reparto de puntos permitió que Central extienda el invicto en el campeonato y San Lorenzo se clasifique a los playoffs.

22:58 Terminó el partido.

41 Minutos del ST. Doble cambio en San Lorenzo. Ingresó Diego Erazo por Gulli y Emanuel Cecchini por Tripichio.

31 Minutos del ST. Gol anulado a Central. Cabeceó Giménez, pero a instancias del VAR se encontró una posición adelantada de su compañero Komar que cortinó la marca para que el paraguyo pudiera llegar limpio al cabezazo.

28 Minutos del ST, Ignacio Ovando por Mallo. En San Lorenzo, dos cambios. Ingresó Matías Realli por Ladstatter y Teo Rodríguez por Cerutti.

17 Minutos del ST. Cambio en Central. Ingresó Enzo Giménez por Duarte,

10 Minutos del ST, cambio en San Lorenzo, ingresó Daniel Herrera por Romaña (lesionado).

22:05 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

39 Minutos. San Lorenzo de nuevo con peligro. Cuello a espaldas de los centrales, sacó el remate desde afuera del área y tomó a Brown retroceciendo. Buena respuesta del arquero.

38 Minutos, clarisima jugada de gol para San Lorenzo. Lastater en la contra, les ganó a todos, era el pase para Cerutti, pero eligió su remate al arco.

30 Minutos. Gol anulado a San Lorenzo por posición adelantada de Hernández. Fue en una jugada preparada, a la salida de un tiro libre desde la mitad de la cancha. Finísima jugada, Ayude, técnico de San Lorenzo protestó y fue expulsado por el árbitro Facundo Tello.

20 Minutos. Buena jugada colectiva de San Lorenzo. Pared entre Cerutti y Cuello que terminó en remate al arco del extremo, desviado.

16 Minutos. Partido parejo y con pocas emociones. El punto lo clasifica a San Lorenzo a los playoffs.

7 Minutos. Buen inicio de San Lorenzo que domina a Central y le llegó un par de veces con peligro al área.

3 Minutos. El visitante no salió a esperarlo a Central. Disputa la mitad de cancha e intenta llevar el partido lejos de su arquero Gill.

21:03 Comenzó el partido.

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jamiton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

San Lorenzo de Almagro: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

La previa

El local es el mejor equipo del año y los números lo demuestran: el fin de semana pasado venció 3 a 1 a Instituto de Córdoba y se aseguró el primer puesto en la tabla anual con 65 puntos clasificándose a la próxima Copa Libertadores. Además, dicha victoria lo subió a lo más alto de la Zona B del Clausura con 30 unidades y depende de sí mismo para terminar primero.

A su vez, el equipo dirigido por Ariel Holan es el único invicto en el campeonato con ocho triunfos y seis empates, y con Ángel Di María como máximo estandarte es uno de los grandes candidatos al título.

Por su parte, San Lorenzo viene de ganar sus últimos dos partidos ante Atlético Tucumán (2 a 1) y Deportivo Riestra (1 a 0), lo que le permitió alcanzar el quinto puesto en la tabla de la Zona B con 22 puntos. Con varios equipos por debajo, el Ciclón sabe que un triunfo en Arroyito lo clasificará a los octavos de final del Clausura.

Además, marcha sexto en la tabla anual afianzado en puestos de Copa Sudamericana, y sumar de a tres frente a Central lo dejará virtualmente clasificado al torneo internacional, y también le dará una chance de luchar por el repechaje de la Copa Libertadores.

TV: TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Gigante de Arroyito