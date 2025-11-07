Vencido el plazo establecido por AFA para que se la propia dirigencia política de San Lorenzo la que encuentre un camino racional para conducir al club hasta el próximo llamado asamblea para renovar autoridades, la crisis azulgrana no tiene fin y ahora podría ser intervenido por la casa madre del fútbol argentino.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación fue el convocante a la mesa de diálogo de la semana pasada. Allí se había fijado al martes pasado como el punto culminante de unas tratativas internas que tenían a Marcelo Moretti, actual titular de la Comisión Directiva, y Matías Lammens, ex presidente Cuervo, sentados en la misma mesa.

Marcelo Moretti, presidente electo de San Lorenzo que es investigado por un presunto caso de corrupción.

Pero como adelantaron los cercanos al día a día del club, llegar a un entendimiento de las partes fue imposible y ahora podrían intervenir el club con una Comisión Normalizadora designada por el propio Tapia.

Lo que el mandamás no quiere es que haya resquicio para la intromisión de la Sociedad Anónima deportiva, una figura que se impulsa desde el Gobierno Nacional y que tiene a sus propios representantes dentro de la Comisión Directiva electa.

San Lorenzo quedó inmerso en una prolongada acefalía con la escandalosa imagen de Moretti recibiendo un presunto soborno de parte de una familia, cuyo hijo se desempeñaba en las divisiones formativas. Inmediatamente, el empresario pidió licencia, pero nunca estuvo dispuesto a abandonar el cargo.

La situación provocó enfrentamientos con sus pares, cortocircuitos diarios con las tareas administrativas y con la aprobación de la Justicia para volver, mientras se termina de ejecutar el proceso, el directivo regresó a su sillón.

Sin embargo, chocó con el repudio de los mismos socios, al mismo tiempo que AFA respondía económicamente a diferentes deudas millonarias para que San Lorenzo no quiebre ni pierda jugadores en condición de libre.

As bajo la manga

El financiamiento que la Asociación del Fútbol Argentino ejecutó sobre las cuentas del Cuervo fue lo que expuso ahora para exigir entendimiento.

El comunicado oficial de AFA por la situación de San Lorenzo.

La falta de respuestas favorables al pedido deja un escenario aún más preocupante y ya no se descarta la intervención por los próximos meses.

Mientras tanto, en el plano deportivo, el primer equipo está compitiendo en el Torneo Clausura. Jugará esta noche, desde las 21 en cancha de Rosario Central por la 15ª fecha de la zona B. Con un punto, cerrará su clasificación a los playoffs, pero además lucha por la tabla anual, donde aún mantiene ilusiones para llegar hasta la Copa Libertadores. Por el momento marcha en puestos de Sudamericana bajo la conducción de Damián Ayude.