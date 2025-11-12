En otro capítulo de la profunda crisis institucional que atraviesa San Lorenzo los futbolistas del plantel profesional manifestaron un profundo malestar por la falta de pago. En un comunicado que cada uno de los jugadores difundió en sus redes sociales, el reclamo no es solamente el atraso en los salarios, sino también por la falta de servicios dentro de las instalaciones del club, puntualizando en la falta de agua caliente en los vestuarios y de la alimentación debida para sus necesidades.

El plantel del Ciclón no percibe el pago completo de sus salarios desde el mes de agosto, lo que decantó en la difusión de este comunicado que tiene la dirigencia como principal destinatario. "Además de los problemas económicos, los jugadores enfrentan dificultades cotidianas dentro del club, como la ausencia de agua caliente en los vestuarios y la falta de comida adecuada para sus necesidades. A pesar de estas complicaciones, el plantel ha mantenido la responsabilidad en sus entrenamientos y competencias, representando al club con compromiso", fue parte del mensaje de los dirigidos por Damián Ayude.

Además, el plantel expresó que espera que las autoridades del club respondan con soluciones para esta crisis. “No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”, concluyeron en el comunicado.

Aún pese a la situación adversa que viven sus futbolistas, San Lorenzo está clasificado para los octavos del Torneo Clausura. El Ciclón marcha quinto en la Zona B con 23 unidades y enfrentará a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro buscando terminar lo más arriba posible en la tabla para poder obtener la localía en su futuro cruce de eliminación directa, cuyo rival se conocerá al final de la última jornada.