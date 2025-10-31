Claudio “Chiqui” Tapia encendió las alarmas en el fútbol argentino. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino citó este jueves a la Comisión Directiva de San Lorenzo en el predio de Ezeiza y fue contundente: “Si quieren volver a San Lorenzo una SAD, lo desafilio”.

El encuentro, que duró poco más de una hora, tuvo momentos de fuerte tensión. Tapia exigió a los dirigentes azulgranas una postura institucional clara frente a los trascendidos sobre un supuesto proyecto para transformar al club en una Sociedad Anónima Deportiva. Además, les dio plazo hasta después del fin de semana para comunicar oficialmente su posición.

“Cualquier medida deberá ajustarse al estatuto y a la normativa vigente, que no habilitan la conformación de SAD en el fútbol argentino”, remarcó Tapia, según fuentes presentes en la reunión.

El máximo dirigente del fútbol local aseguró tener información sobre una firma vinculada a un proyecto de ese tipo, lo que motivó el encuentro de urgencia. En medio del debate, sorprendió la presencia de Matías Lammens, expresidente del club entre 2012 y 2019, quien no participaba activamente en la vida institucional desde hacía años.

El dirigente Manuel Agote fue protagonista de un tenso cruce al cuestionar la presencia simultánea de Lammens y de Marcelo Moretti, actual titular del club. Molesto, se retiró del lugar al grito de “traidor”. Esa escena provocó el enojo de Tapia, quien advirtió que si la Inspección General de Justicia (IGJ) llegara a intervenir al club, “iba a desafiliar a San Lorenzo”.

Consultado por el dirigente Ulises Morales sobre el margen de maniobra de la Comisión Directiva, Tapia aclaró que San Lorenzo tiene autonomía para resolver su futuro, pero dentro del marco que impone el estatuto de AFA, que prohíbe expresamente cualquier intento de privatización. “La conducción deberá aclarar públicamente su posición para evitar especulaciones que afecten la estabilidad institucional”, insistió.

Tras la salida del presidente de la AFA, la dirigencia del Ciclón continuó deliberando en privado. Del encuentro participaron, además de Moretti y Lammens, dirigentes como Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Pablo Levalle, Horacio Arreceygor y Belén Lugones, entre otros.