Horacio Zeballos y Marcel Granollers quedaron eliminados en la fase de grupos del ATP Finals. El argentino y el español quedaron en el camino en la fase inicial tras caer 6-3 y 7-5 ante Julian Cash y Lloyd Glasspool, la pareja británica que subió a la cima del ranking ATP el pasado martes. De esta manera, la pareja que se ubica 3° del mundo no pudo descontarles puntos en la carrera por la primera posición en el escalafón mundial.

Los británicos ya sabían lo que es derrotar a la dupla conformada por el porteño de 40 años y el catalán, ya que los batieron por 6-4 y 6-3 en las semifinales de Wimbledon este año. Esta caída significó el fin de un gran año tenístico para Cebolla y Granollers, culminando con cinco títulos, con Roland Garros y el último US Open como destacados.

Siguiente objetivo: Copa Davis

Luego de la prematura eliminación, lo que se le viene a Zeballos será el reencuentro con el equipo argentino, que mañana viajará desde Ezeiza para encontrarse con Cebolla en Bolonia. La serie de cuartos de final está programada para el jueves 20 de noviembre en el SuperTennis Arena de Bolonia. Por su parte, Granollers hará lo propio ya que formará parte del equipo español que se trasladará a la misma ciudad italiana para disputar los cuartos de final el contra República Checa.