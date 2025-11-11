En una jornada intensa de las ATP Finals 2025 disputadas en Turín, Carlos Alcaraz se impuso a Taylor Fritz con un marcador de 6-2, 4-6 y 7-7, en un encuentro que mantuvo a los espectadores al borde del asiento hasta el último punto.

El partido, que formó parte de la primera ronda del torneo, mostró el gran nivel competitivo de ambos tenistas, quienes buscaron con fuerza la clasificación en uno de los eventos más importantes del circuito ATP. La victoria de Alcaraz reafirma su condición de favorito y su pelea por escalar posiciones en el ranking.

Mientras tanto, en la modalidad de dobles, la dupla española integrada por Marcel Granollers y Horacio Zeballos sufrió una derrota ante Simone Bolelli y Andrea Vavassori con parciales de 6-4, 4-7 y 7-7. Por su parte, los británicos Jonny Cash y Lloyd Glasspool lograron imponerse a Kevin Krawietz y Tim Puetz, aunque el marcador parcial no fue completado al momento del reporte.

En otros encuentros destacados, Lorenzo Musetti cayó frente a Alex De Minaur en un partido cerrado que reflejó la alta competencia del torneo. Musetti, quien manifestó que “No estaba al 100%, luché con lo que tenía”, mostró voluntad a pesar de las dificultades.

El torneo sigue ofreciendo emociones y sorpresas, con figuras como Jannik Sinner que ya palpitan duelos clave, y Novak Djokovic, quien pese a su baja en las ATP Finals 2025, mantiene vigente el debate sobre su legado y récords en el circuito.

La transmisión en vivo por Disney+ Plan Premium continúa ofreciendo el minuto a minuto de cada partido, con la expectativa de que Alcaraz y otros grandes nombres sigan dejando su huella en esta edición de las ATP Finals.