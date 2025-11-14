El Rincón Club de Campo, con el W35 y la Asociación Española, con el W15, albergaron el Torneo Internacional de Mujeres Profesionales de tenis, que contó con el acompañamiento de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, en los cuales compitieron tenistas neuquinas.

El certamen, organizado por la Federación Internacional de Tenis (FIT), repartió 35 puntos para el ranking mundial y 30.000 dólares en premios. Participaron jugadoras de distintos países como Italia, España, Brasil y Chile, entre otros, en una competencia de alto nivel que consolida a Neuquén como sede de grandes acontecimientos deportivos. La actividad internacional fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante.

La Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, acompañó a la Federación Neuquina de Tenis, presidida por Pablo Pilotto, en la primera experiencia de esta modalidad que se realizó en la ciudad de Neuquén con asistencia kinesiológica permanente a las deportistas.

A cargo de esta función estuvieron Nicolás Esmoldi y Martín Tarifeño, pertenecientes al área de Salud Deportiva, quienes desempeñan una labor esencial para el bienestar físico de las jugadoras, realizando evaluaciones, tratamientos y recuperaciones rápidas en cancha. Este acompañamiento profesional permite prevenir lesiones, optimizar el rendimiento y garantizar una competencia segura y de alto nivel.

El nivel profesional de las jugadoras participantes y el objetivo de cada una de ellas de avanzar en el ranking hicieron entretenidas cada jornada del torneo, ofreciendo un nivel superlativo de tenis y la posibilidad de ver en acción a futuras protagonistas de los principales torneos del circuito internacional.