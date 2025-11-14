En la noche del jueves se pusieron en marcha los cuartos de final del Pre Federal de básquet 2025, que tendrá tres juegos hoy viernes y que puso primera con la victoria de Centro Español de Plottier como local ante Deportivo Roca por 85a 65.

Sólido triunfo del Torito en El Templo casa ante los rionegrinos por el primer juego de la serie. En el templo líquido las acciones de un partido parejo hasta la finalización del tercer cuarto, dónde estuvo arriba por poco margen. Los parciales fueron de 23 iguales, 40 a 39 (17 a 16), 57-51 (17 a 12). En el último parcial, aparecieron Peral , Santana y Ramadori para decretar a favor el juego y con un 28 a 14 dejar el primer punto en casa.

Facundo Ramadori el goleador de la noche con 28 tantos

Facundo Ramadori el goleador de la noche con 28, Emilio Santana aportó 17 y Agustín Cortes 11. En la visita el destacado fue Agustín Montero con 20. Los juegos de cuartos de final siguen hoy viernes desde las 21.30, en el microcentro neuquino, Pacífico en el Viejo Ramírez recibe a Del Progreso de General Roca.

Por otro lado en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno, Independiente se medirá ante Biguá. Finalmente en Plaza Huincul, el actual campeón, Perfora recibe a Atlético Regina.