El pasado sábado 8 de noviembre se enfrentaron los equipos Sub-19 de Marabunta Rugby Club de Cipolletti y el Club Independiente de Neuquén en el marco del Torneo Regional de dicha categoría. Partido que lamentablemente, se recordará, por el protagonismo que tuvieron las redes sociales post encuentro, por el trato discriminatorio que sufrió una de las integrantes del plantel cipoleño.

La dirigencia de la entidad ubicado en el ex Paraje Pichi Ruca emitieron un duro comunicado donde expresaron "su más enérgico repudio ante los comentarios y manifestaciones discriminatorias que circularon en redes sociales luego del partido realizado el pasado 8 de noviembre. Nuestra institución sostiene, como principio inquebrantable, el respeto, la inclusión y la igualdad de todas las personas, sin distinción de género, origen, religión, orientación sexual o condición social. Los valores del deporte deben ser un ejemplo de convivencia, solidaridad y trabajo colectivo, jamás un espacio para la agresión o la intolerancia; menos aún frente a un resultado adverso".

Luego la misiva agrega que "lamentamos profundamente que expresiones contrarias a estos principios empañen la esencia del deporte y afecten la convivencia que procuramos construir día a día en nuestra comunidad y en la relación con las restantes instituciones que componen el hockey de la región. Particularmente nos solidarizamos con la jugadora del club que sufrió dichas injustas agresiones".

Finalmente, indicó que "invitamos a toda la familia deportiva, simpatizantes y seguidores a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestras palabras y acciones, especialmente en los espacios digitales, donde también debiera construirse el respeto mutuo, lo cual, en este caso, lamentablemente no ocurrió. Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de un deporte libre de discriminación, violencia y prejuicios, y continuaremos trabajando para que nuestros valores se reflejen tanto dentro como fuera del campo de juego.

Por su parte la dirigencia de Independiente de Neuquén, involucrada en el hecho, pidió las disculpas del caso, también en redes sociales donde indicó que "queremos expresar nuestras sinceras disculpas por los comentarios inapropiadas que fueron realizados recientemente en redes sociales por integrantes de nuestra institución".

Luego manifiesta que "reconocemos la gravedad de estos dichos y asumimos plenamente la responsabilidad que nos corresponde. Sabemos que las redes sociales son hoy un espacio de intercambio muy visible y que las palabras que allí se expresan tienen impacto real en las personas y en las instituciones involucradas. Lamentamos profundamente , que en este caso, se haya atentado contra el respeto, la convivencia y los valores deportivos que promovemos".

Finalmente remarcó el vínculo de años con Marabunta Rugby Club de Cipolletti y reitero las disculpas correspondiente, ante el hecho que trascendió el hecho meramente deportivo de un partido de hóckey.

El comunicado oficial de Independiente de Neuquén lamentando el hecho y pidiendo las disculpas del caso