Se disputó este sábado la anteúltima etapa de la 82° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo que tuvo como epicentro a Villa Regina, sobre un recorrido de 11 vueltas y que totalizaron 110 kilómetros disputado íntegramente dentro de la ciudad, del que tomaron parte 115 ciclistas.

El ganador del anteúltimo tramo de la emblemática competencia que se está disputando por rutas del alto valle rionegrino, fue el uruguayo Leonel Rodríguez del equipo Boca de Cufré, quien ya había ganado esta misma etapa el año pasado. Completó el circuito en 2 horas 40 minutos 53segundos. El podio lo completaron Alejandro Quilci del equipo Color Shop–Valdo, en el segundo puesto y el ganador del año pasado, Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) en el tercero.

El podio del sábado, en el medio el uruguayo Leonel Rodríguez que ganó en Villa Regina, Alejandro Quilci y Leonardo Cobarrubia

Con este triunfo de Rodríguez, el sanjuanino Leonardo Velardez (JC Competición) se mantiene al frente de la clasificación general de cara a la última etapa de la Vuelta al Valle. La escapada de punta se definió en los últimos giros y estuvo integrada por siete ciclistas. Además de los tres que subieron al podio, formaron parte del corte Pablo Reyes (Allen Pro), Matías Herrera (Godoy Cruz), Cristian Moyano (Rigoberto Competición) y Emiliano Pérez (Giro Vivo), quienes animaron la etapa hasta el final y fueron los primeros en finalizar la carrera.

A diferencia de las dos etapas anteriores, la jornada de hoy fue completamente llana, sin ascensos. El principal desafío para los competidores fueron las ráfagas de viento pronosticadas, aunque finalmente no tuvieron un impacto tan determinante como se esperaba.

La Vuelta al Valle concluirá este domingo con la última etapa, nuevamente en Allen y también desde las 14.30. Será la tradicional “calesita”, un circuito urbano corto en el que los ciclistas deberán completar 11 vueltas de 10 kilómetros cada una.