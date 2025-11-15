Las instalaciones del en el CPEM 55 de Plottier, serán escenario este sábado de un festival boxístico que es organizado por MAS Producciones y tendrá la fiscalización de la Federación Neuquina de este deporte (FNB) y que tendrá como combate principal el choque entre el allense Adrián Omar "La Makinita" Juárez y Valentín Domínguez, de General Villegas.

Para el rionegrino será su segunda presentación en el campo rentado. En su primera función en el campo rentado, "La Makinita" superó por puntos a Franco Waldemar Sotelo, en el gimnasio de Unión Alem Progresista de Allen, el 12 de octubre pasado. Los tres jurados lo vieron ganar todos los asaltos y marcaron 40-36. Su rival tiene récord de 1-1-0 y también viene de festejar en las tarjetas, aunque el último combate fue en febrero, en el Parque Municipal de su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires.

El gran atractivo para el público local estará en una de las peleas preliminares, porque se presentará Josefina "La Turca" Abdala, de la escuela Municipal de Aldo Nazareno Ríos, quien buscará la corona provincial de los 56 kilos, ante una rival a confirmar. Además se anuncian otras 10 peleas entre púgiles amateurs y por eso el espectáculo está garantizado.

Algunas de las peleas serán, Yair Antonio (Plottier) vs. Leonel Altamirano (Neuquén), Roberto Salazar (Plottier) vs. Aaron Lican (Aluminé), Lucas Sepúlveda (Plottier) vs. Rubén Navarro (San Martín de los Andes), Micaela Arraigada (Allen) vs. Brisa Garnica (San Martín de los Andes), Nicolas Fleita (Neuquén) vs. Eber Montenegro (Cinco Saltos), Graciano Quidel (Allen) vs. Cristian Puma Barroso (Rincón de los Sauces) y Tiziano Ramos (Plottier) vs. Gabriel Rodríguez (Rincón de los Sauces).