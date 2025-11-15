En la madruga de este sábado, el combate arrancó pasadas las 2 de la mañana, en un colmado gimnasio General Mosconi de Caleta Olivia, el local Maximiliano Noria impuso su velocidad y dominó los pasajes claves para ganarle por puntos al cabo de seis rounds al neuquino Franco Facundo Huanque. Las tres tarjetas fallaron 59 a 54.

El santacruceño Noria marcó el ritmo inicial y conectó en mayor proporción ante un Huanque que se mostró cauteloso.

La velocidad le permitió al local justificar su primera diferencia, avanzando con convicción y tratando de imponer su boxeo ante un neuquino que especuló, guardándose para la contra.

El zapalino Huanque perdió por puntos en Caleta Olivia. Fotos: Alcides Quiroga/Ecos del Sur

El "Cubano" como lo apodan a Noria, dominó el eje de ring y logró desplazarse en la zona de riesgo ya cuando el visitante logró afirmar su paso de achique. El local llevó el combate hacia su terreno, castigó con profundidad y encontró la medida para tirar desde ángulos favorables.

El “Indio Rubio" intentó progresar desde la distancia corta pero en pocas ocasiones logró soltarse en ofensiva. El plan de Noria se ejecutó a la perfección ya que inclusive promediando el cuarto asalto, llegó a fondo con un golpe recto que derivó en una cuenta de protección que Huanque reclamó.

El de Zapala decidió arriesgar pero en pocas ocasiones tuvo claros para explotar. Noria no ofreció blancos fijos y trabajó a partir de una diferencia ya consolidada.

Fuente: Piñas del Sur (Ismael Tebes)