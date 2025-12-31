Una tragedia sacudió a Cipolletti este martes, cuando un joven de 33 años murió ahogado en un canal de riego ubicado en el sector del balneario 30. El hecho ocurrió en horas de la tarde y rápidamente generó conmoción en la ciudad, donde vecinos y autoridades se movilizaron ante la emergencia.

Según los primeros testimonios, el hombre se encontraba en la zona recreativa cuando, por motivos que aún se investigan, cayó al canal de riego. Pese a los intentos de rescate, no logró salir por sus propios medios y fue arrastrado por la corriente. Personal de Bomberos y del servicio de emergencias acudió al lugar, pero las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.

El joven fue identificado como Luciano “Lucky” Bustos de 33 años, un vecino de Cipolletti cuya vida estaba estrechamente vinculada a la ciudad y que el lunes había cumplido años. Su fallecimiento generó profundo dolor entre familiares, amigos y la comunidad local, que se vio impactada por la noticia en plena temporada estival.

La investigación quedó en manos de la Policía de Río Negro y de la fiscalía de turno, que buscan esclarecer las circunstancias del accidente. Mientras tanto, la comunidad de Cipolletti lamentó la pérdida de un joven que, según allegados, era muy querido y trabajador. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca para practicarle la autopsia. Ese estudio será determinante para precisar cómo se produjo el ahogamiento y si hubo algún factor previo que incidiera en el desenlace.