No fue un escándalo más en redes, sino un problema legal que podría escalar. Sofía Gonet, conocida como “la Reini”, contó que recibió una carta documento por haber tomado sol sin ropa en su casa y decidió exponer el tema públicamente, dejando a la vista parte del reclamo que hoy la tiene en el centro de la polémica.

Según relató, todo empezó cuando alguien del barrio habría captado imágenes de ese momento íntimo y, lejos de dejarlo en comentarios de pasillo, avanzó por vía formal. En el documento puede leerse el pedido central dirigido a Sofía Gonet: “Intimo a usted para que, de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas”.

A partir de ahí, el caso tomó otra dimensión. El periodista Fede Flowers explicó que una vecina fue quien le envió fotos del supuesto topless y aseguró que el episodio ocurrió durante el fin de semana. Sin embargo, al observar el documento apareció un dato que sembró dudas: la fecha marcada es el 22 de diciembre, es decir, anterior a esas quejas. La cronología, entonces, no termina de cerrar.

Pero el punto más fuerte llegó en otro tramo del texto, donde no solo se habla de exhibicionismo, sino también de obligaciones ligadas a su imagen. Allí el documento le advierte: “Asimismo, le recuerdo que usted está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo”.

Ese fragmento abrió una nueva hipótesis: que detrás del reclamo no haya únicamente un conflicto entre vecinas, sino alguna marca, empresa o vínculo laboral que le estaría exigiendo cumplir ciertas reglas de comportamiento, incluso fuera de cámara.

Para sumar más misterio, Sofía Gonet tapó todos los datos del remitente y solo dejó visible que el envío proviene de San Fernando, provincia de Buenos Aires. No aclaró quién está detrás del reclamo ni si ya respondió formalmente.

Por ahora, la influencer eligió convertir la intimación en tema público y no mostrar señales de arrepentimiento. Mientras tanto, la carta documento sigue vigente y, según cómo avance, podría derivar en un capítulo judicial que vaya mucho más allá de una simple foto filtrada.