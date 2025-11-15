El cipoleño Valentino Simoni fue citado por el entrenador Claudio Úbeda para la 16ª fecha -última de la primera fase- del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del fútbol argentino. Boca Juniors recibirá a Tigre en La Bombonera y, como Milton Giménez acumula cuatro amarillas, el “Sifón” lo preservó para los octavos de final. Además, el uruguayo Edinson Cavani aún no se entrenó a la par del grupo, por lo que su presencia fue descartada para enfrentar a los de Victoria.

Con ese escenario -ausencias de Gimélez y Cavani-, se le abrieron las posibilidades al "Mellizo". El rionegrino es el 9 titular de la reserva de Xeneize, que terminó puntera en la Zona A y el miércoles venció a Lanús para avanzar a los cuartos de final de la Liga Proyección. Lo más probable es que integre el banco de suplentes y, si Úbeda lo considera necesario, podría hacer su debut en Primera División a los 21 años.

Aunque periodistas que siguen "El Mundo Boca" aseguraron en las últimas horas, que no hay que descartar que el jugador surgido en el Club Cipolletti, vaya en la formación inicial, para que el técnico siga utilizando el esquema de doble nueve en la delantera.

El rionegrino categoría 2004 citado para el partido ante Tigre en La Bombonera. La única vez que estuvo en el banco de suplentes del equipo de primera división, fue el 4 de mayo de este año, también ante Tigre. Lleva 12 goles en reserva en el 2025.

El “Melli”, como lo apodan porque llegó a Boca junto a su hermano Tiago a mediados de 2017, tiene un extenso recorrido en la categoría. En 2021 fue protagonista: convirtió dos goles decisivos para la consagración del equipo dirigido por Hugo Benjamín Ibarra ante Arsenal de Sarandí. Meses después sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que frenó su ascenso hacia Primera. Sin embargo, este año fue siempre titular bajo la conducción de Mariano Herrón y volvió a pedir pista en primera.

El dato es que Simoni es el segundo jugador con más presencias de la Reserva de Boca en el siglo XXI: acumula 93 partidos, 23 goles (cuarto máximo anotador del club en la categoría durante este siglo) y cuatro títulos. Tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2028, firmado en marzo del año pasado.