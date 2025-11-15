Cumplida parcialmente la 16ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional quedaron confirmados los descensos: San Martín de San Juan por los promedios y Godoy Cruz de Mendoza debido a la tabla anual.

Durísimo golpe para el Tomba que luego de 17 temporadas en la máxima y de haber vuelto a su estadio, llega a esta conclusión deportiva con Omar Asad en el banco de suplentes, aunque el Turco fue apenas el último actor en la dirección técnica a lo largo de un año en el que apenas se sumaron 29 puntos en 32 partidos.

No estaba en los planes de nadie semejante campaña. Coincide con la aparición de uno de sus mejores valores de las inferiores: Santino Andino, quien seguramente será la llave económica para la resurrección deportiva.

Con el ascenso de Gimnasia y la coronación en Copa Argentina de Independiente Rivadavia, el descenso del Tomba es un golpe durísimo para el fútbol mendocino.

Una patriada

La hipotética salvación de San Martín sonaba más a patriada. De la mano de Leandro Romagnoli, el equipo creyó casi hasta el último minuto, pero los malos resultados acumulados lo condenaron por promedios.

Tan buena fue la campaña bajo la gestión del ex enganche que con la victoria parcial en el Mundialista no sólo zafaba del descenso, sino que también se metía en playoffs. No alcanzó para ninguna de las dos cosas y ahora vendrá el tiempo de reestructuración.

Las diferencias económicas para armar presupuestos son abismales entre una categoría y la otra y habrá que ver si el técnico se queda para afrontar semejante desafío.

Sin sobrarles mucho, pero con un par de buenos resultados antes de esta última fecha para el infarto: Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima La Plata y Talleres de Córdoba celebran seguir en la Liga Profesional.