En el marco de la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Sarmiento de Junín se llevó un puntazo del Bajo Flores que todavía le da vida para meterse en los play-offs. Del otro lado San Lorenzo de Almagro lamentó el empate porque superaba parcialmente a River Plate, se ilusionaba con la Copa Libertadores y era local en el primer mano a mano.

Poco se pudo analizar desde el comienzo porque el Ciclón encontró un gol muy tempranero que cambió el partido. Alexis Cuello ganó bien por banda y mandó el centro que capturó Nicolás Tripichio.

La apertura del marcador

El local tuvo el control del juego luego de abrir el marcador pero la visita, necesitado de sumar para clasificar a play-offs también fue a buscar.

Quizás en el complemento se vio lo mejor del Verde que tuvo mayor frescura en ataque y exigió el arco de Facundo Altamirano. Tuvo la más clara en los minutos finales con un tremendo cabezazo que el portero sacó a puro reflejo. Los de Damián Ayude se quedaron y cedieron el manejo de la posesión, aunque consiguieron más frescura con el ingreso de algunos juveniles.

Parecía que se llevaba los tres puntos el local pero un zapatazo de Carlos Villalba le dio la parda a los de Sava que deberán esperar que no gane Gimnasia para poder meterse entre los ocho y disputar los octavos de final.

El golazo de Villalba para el elenco del "Colorado" Sava

Con este resultado River Plate se metió en la segunda fase del certamen.