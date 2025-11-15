El sábado 22 de noviembre se llevará a cabo la primera edición del Motor Fest Patagonia en el predio del Callejón de Creide en San Martín de los Andes. Se trata de un encuentro que combina automovilismo clásico, motos custom, música en vivo y gastronomía regional. Declarado de interés turístico provincial, el evento será en homenaje y reconocimiento a la trayectoria de Antonio “Tuco” Creide, por su trabajo en el desarrollo del turismo y el deporte en la región.

La actividad tiene como objetivo poner en valor la pasión por los autos y motos de época, así como generar un espacio cultural que integre a la comunidad local y a los visitantes.

Motor Fest Patagonia se realizará en un entorno natural único que permitirá disfrutar de actividades recreativas, música en vivo, exposiciones de autos y motos clásicas. También habrá puestos con emprendedores locales como artesanos de cuero, barberos, peluqueros, productores y artistas. Esto generará oportunidades económicas para la comunidad y promoción de la identidad cultural neuquina.

El programa con el horario de las actividades estará constituido de la siguiente manera, desde las 8, montajes de stands, foodtrucks y zona expo; a partir de las 10, apertura al público, registro y acreditación expositores. A las 11, Inicio exposición de autos y motos clásicas. A partir de las 12.30 en adelante, espectáculo gastronómico, almuerzo regional y presentaciones musicales locales y regionales. La hora de cierre está pensada para las 22.

Se puede adquirir el pase de entrada de manera anticipada en el bar Bunker (centro de la ciudad), en el Automóvil Club Argentino o por Passline a través del siguiente enlace, Ticket Motor Fest Patagonia. También en la puerta de acceso al festival el día de la actividad. Los menores de 12 años, no pagan.

Homenaje

“Tuco” Creide fue un referente en la promoción de actividades deportivas y recreativas, y su legado familiar está estrechamente vinculado al predio donde se realiza el festival, el Callejón de Creide. Es un espacio histórico con fuerte identidad patrimonial y cultural en San Martín de los Andes.

Este homenaje busca conectar la memoria del pasado con la vitalidad del presente, destacando la importancia de preservar la historia local y su impacto en la comunidad.