Por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, Boca recibe en La Bombonera a Tigre desde las 20.15hs. con el boleto para la Copa Libertadores a mano, el Xeneize buscará el 1 del grupo A.

Los aires soplan a favor del Xeneize en los últimos partidos; afianzado en la futbolístico, clasificado a la Copa Libertadores 2026, ahora buscará quedar en lo más alto del Grupo A y el cuarto triunfo en fila, luego de imponerse a Barracas, Estudiantes, y en el Superclásico.

Boca es líder con 26, por delante de Unión de Santa Fe que tiene 24, Central Córdoba tiene 23, Tigres y Barracas acumulan 22. Ante esto, en el peor de los casos el Xeneize podría quedar segundo.

En lo futbolístico, Claudio Úbeda hará modificaciones para este juego, Lautaro Di Lollo será baja por acumulación de amarillas, Milton Giménez será cuidado ya que tiene 4 tarjetas. En sus jugares ingresarían Figal en la defensa y Ander Herrera en el mediocampo.

En frente estará el Tigre de Dabove, quien está cuarto y con una racha de dos meses sin derrotas. Tiene 22 puntos luego del triunfo ante Estudiantes y aspira a posicionarse como segundo en el caso de superar al Xeneize. Al mismo tiempo está en la pelea por meterse en Sudamericana, donde está 9no y último cupo a la competencia internacional.

Probable formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

Datos del partido

Hora: 20.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: La Bombonera.