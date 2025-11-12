Leandro Paredes volvió a encender la ilusión del mundo Boca. En una charla distendida con la prensa en el predio de Ezeiza, el capitán del Xeneize habló de varios temas futboleros y personales, pero una frase suya hizo ruido: la que tuvo como protagonista a su amigo y excompañero en la Selección, Paulo Dybala.

“Acá lo esperamos con la ilusión intacta. Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular”, dijo Paredes, con una sonrisa que no tardó en replicarse en los hinchas en redes sociales.

El campeón del mundo, que compartió vestuario con la Joya tanto en la Roma como en la Selección Argentina, evitó meterse de lleno en el futuro del cordobés, pero no ocultó su deseo. “La decisión es de él. No soy quién para meterme, hay muchas cosas que tiene que analizar, está por ser papá también. Ojalá que elija lo mejor para su familia. Acá lo esperamos con los brazos abiertos”, agregó.

En otro tramo de la charla, Paredes también se refirió al presente del equipo y elogió al entrenador Claudio Úbeda, trazando un curioso paralelismo con Lionel Scaloni. “Está haciendo las cosas muy bien. Es muy cercano al jugador, entiende el grupo y eso se nota. Tenemos una relación parecida a la que teníamos con Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos”, aseguró.

Por último, destacó el crecimiento de Exequiel Zeballos, una de las figuras del equipo. “Lo hablé con Miguel y con Claudio: sabía que el Changuito podía ayudarnos muchísimo. Tiene un potencial enorme y lo está demostrando”, cerró el capitán.