Se corrió en La Pampa, la décimo cuarta fecha y ante última del Turismo Carretera. Christian Ledesma logró un gran triunfo luego de cuatro años y desató el festejo de Chevrolet, que lo tuvo a Canapino quinto y al borde de lograr su quinto título en la máxima categoría.

Era un gran fin de semana para Mariano Werner, quien había hecho la pole, ganó su serie y largaba en lo más alto, pero en el giro 13, el piloto de Ford debió abandonar por rotura del motor, dejando la punta servida para Ledesma, quien largó segundo y consiguió su 27ª victoria en Turismo Carretera.

El podio lo completó Mauricio Lambiris, quien estivo más preocupado pro defender el 2do puesto en la pelea ante Valentín Aguirre y Germán Todino, este último quedando cuarto.

Canapino, a un paso del título

En la pelea por el título, Agustín Canapino dio otro gran paso hacia su quinto título , el piloto de Arrecife quedó en la quinta colocación, y sumó más puntos que sus perseguidores, estirando la diferencia sobre Mangoni: 189 contra 131.5, y de Matías Rossi, quien suma 126, y Marcos Landa con 124.5, todos ellos aún sin triunfo en la temporada, por lo que para arrebatarle la corona, deberían ganar en la última fecha y que Canapino no sume.

Para los regionales, lejos de entrar en la Copa de oro de último minutos, Lautaro De la Iglesia quedó 20, Juan Cruz Benvenuti llegó 28, mientras que Urcera abandonó en la vuelta 10, quedando fuera de la definición.

La temporada 2025 del Turismo Carretera cerrará el domingo 7 de diciembre en el Roberto José Mouras de La Plata, carrera que entregará punto y medio en la definición. En el caso de que Canapino asegure el título, será el quinto en la máxima categoría.