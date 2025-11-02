Se corrió en Paraná, la fecha 13 del Turismo Carretera, tercera de la Copa de Oro. Agustín Canapino dominó de punta a punta las acciones y se quedó con su cuarto triunfo consecutivo, que lo perfila como serio candidato al título 2025.

El “Titán” de Arrecife logró la pole el sábado, ganó su serie el domingo y partió en el cajón 1 de la primera fila, donde no dio respiro y se quedó con un gran triunfo de punta a punta. Canapino volvió con todo esta temporada luego de su paso por el Indy, y acaricia su quinta corona en la máxima categoría del automovilismo nacional.

El triunfo tuvo un sabor doble, ya que en la pelea por el podio se impuso a Agustín Martínez, y Mariano Werner, ambos entrerrianos y favoritos en la previa. Para el Martínez fue el primer podio, mientras que el “Zorro” se recuperó luego de fechas complicadas y sigue aún en la pelea.

el Chevrolet ganó de visitante y acaricia su 5ta corona

A lo largo de los 25 giros, Canapino no le dio posibilidades a Martínez en las los dos relanzamientos que tuvo la carrera, y desde la mitad hasta el final, la pelea fue más por el segundo contra Werner quien presionó pero no logró escalar.

Ahora la Copa de oro tiene al de Arrecife con 155 puntos y cinco triunfos en la temporada. Segundo está Matías Rossi, cuarto en Paraná, con 108 unidades pero aún sin triunfo e ingresando como último minuto. Santiago Mangoni acumula 103.5; mientras que Landa más alejado está con 92.5. Lambiris quedó en la quinta colocación con 76-5 y un triunfo.

Para los regionales, José Manuel Urcera quedó en el 20, luego de largar 6 y tener un trompo en la pelea post primer relanzamiento. Aun así, el piloto local está 8vo en la coronación y estaría entrando como tercero de último minuto con 71.5.

Juan Cruz Benvenuti, quien fue reconocido por su carrera 100 en el Tc, quedó en el puesto 34, mientras que Lautaro De la iglesia abandonó en el giro 6.

Próxima fecha, será en dos semanas, el 16 de noviembre en autódromo de Toay, provincia de La Pampa; competencia donde Canapino, si logra ganar y sacar más ventajas, se podría coronar campeón.