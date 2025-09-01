¡Bombazo! BMW se acerca al Turismo Carretera para 2026

Las ultimas horas se confirmo que la terminal alemana de BMW podría ser la séptima marca del Turismo Carretera en 2026, si se concreta un proyecto que tendría al actual campeón Julián Santero con el modelo M4 construido por el equipo FISPA Corse, donde este año buscará el bicampeonato con su Ford Mustang.

En la carrera de Buenos Aires que ganó Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), se confirmó el arribo para el año que viene de Mercedes-Benz a la categoría con dos CLE 53 -a cargo del Maquin Parts.

Pero se sabe que podría haber competencia alemana directa. "Es cuestión de días o tiempo para que se avancen con algunas gestiones y reuniones que hay pendientes para poder confirmarlo", afirmó el propio Santero en diálogo con Carburando.

El 'Mendocino volador', que se movió con un M4 por el Autódromo porteño el fin de semana, también reveló que el interés está muy sólido desde todas las partes: la sucursal argentina de BMW, el equipo y la ACTC.

El flyer donde se promociona a los BMW M4 que estarían en 2026 en el TV

En 2022, el TC rompió el cuarteto histórico de Ford, Chevrolet, Dodge y Torino para abrirle las puertas a Toyota como quinta marca. Y en 2024 inició la transición hacia modelos de nueva generación: de la Chevy al Camaro, del Falcon al Mustang, de la GTX al Challenger y un prototipo renovado de Torino.

En 2026 ya está confirmado que serán seis las marcas en pista. Ahora parece que BMW sería la séptima y el parque de la categoría más popular del país sigue creciendo.