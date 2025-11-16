El seleccionado de Portugal brindó un festival este domingo al vencer 9 a 1 a Armenia para lograr la clasificación al Campeonato Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y logró su séptima máxima cita consecutiva ya que está presente desde 2002 en todas las ediciones.

De este modo, su máxima figura Cristiano Ronaldo tendrá su sexta participación y se convertirá junto con el argentino Lionel Andrés Messi en el único futbolista en disputar tantos. Eso sí: el éxito llegó sin "El Bicho" en la cancha ya que había sido expulsado en la derrota entre semana contra Irlanda y de hecho el tema es saber cuántos partidos se perderá en la cita ecuménica, donde deberá purgar la sanción que aún no se conoce.

Por acciones de este tipo, el reglamento de la UEFA contempla penas que factiblemente llegan a los tres partidos, por lo que CR7 podría estar ausente en casi toda la primera ronda. Un compromiso ya lo cumplió contra los armenios.

Antes del partido, el mítico delantero había arengado a sus compañeros a través de sus redes sociales. "¡Vamos equipo! ¡Todos juntos hoy y siempre! ¡Por Portugal y por nuestra bandera!", escribió.

Por lo demás, el partido fue un trámite para el conjunto rojo, que este domingo salió vestido de negro, aunque después del 1 a 0 de Veiga a los 7 minutos llegó el sorpresivo empate visitante a los 18 minutos que duró lo que un suspiro porque allí comenzó una verdadera catarata de goles: tripletes de Bruno Fernandes y João Neves, uno de Gonçalo Ramos y uno de Francisco Conceição.