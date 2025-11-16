Troy Parrot es el héroe deportivo del día en Irlanda, luego de su triplete en Hungría para la victoria de su Selección como visitante por 3 a 2, quedándose con al chance de jugar un Repechaje para volver al Mundial de fútbol después de 23 años.

Por la última fecha del Grupo F en la eliminatoria de la UEFA que se apoderó la Portugal de Cristiano Ronaldo al golear como local 9 a 1 a Armenia, el combinado británico debía ganar en su última salida. La igualdad favorecía a Hungría para tener un chance extra de jugar la máxima cita futbolística del año próximo.

La cosa comenzó mal para los irlandeses, Dániel Lukács a los 3 minutos abrió la cuenta para el dueño de casa, pero fue entonces que apareció por primera vez Parrot para igualarlo a los 15. Sin embargo, el acierto de Barnabas Varga a los 37 los mandó a los equipos al descenso y con victoria parcial de los húngaros.

Irlanda insistió, pero no fue hasta los 35 del complemento que logró empatarlo. Nuevamente Parrot apareció en el área de enfrente para estampar el 2 a 2.

El muy buen resultado igual no alcanzaba para lograr el objetivo y así fue como el visitante fue en búsqueda de todo, Hungría retrocedió para defenderse, pero en la última bola de la noche, nuevamente Parrot sacudió la red sellando un triplete histórico que lo pone ante un chance inmejorable.