¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 16 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Trofeo y cima asegurados

Jannik Sinner fue demasiado hasta para Alcaraz y se consagró en el ATP Finals

El italiano cerró un año inolvidable venciendo al español por 7-6 (4) y 7-5 en la final en Turín, logró el bicampeonato y se mantiene como número 1 del ranking ATP.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 17:41
PUBLICIDAD
El italiano Sinner en gran partido superó a Carlos Alcaraz

El italiano Jannik Sinner derrotó en sets corridos al español Carlos Alcaraz y se consagró campeón del ATP Finals en Turín. El tenista local se impuso por 7-6 (4) y 7-5 tras dos horas y cuatro minutos de juego y continúa imbatible bajo techo.

Carlos Alcaraz pidió médico en la recta final del primer set y nunca pudo llevar el ritmo del partido. El español cierre el año con el premio no menor de conservar igualmente la cima del ránking mundial.

El italiano acumuló su sexto título de la temporada, dos menos que su rival de turno. El clásico del futuro ya llegó y ambos jugarán verse las caras decenas de veces para definir los torneos más importantes del circuito.

Así se definió el partido 

Jannik Sinner levantó por segundo año consecutivo el ATP Finals, que reúne a las ocho mejores raquetas del mundo.

El número 2 del ránking acumula 24 títulos en su carrera y descontó el historial en finales con Carlos Alcaraz, que lidera el mano a mano en esa instancia por 5-3.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD