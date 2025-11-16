El italiano Jannik Sinner derrotó en sets corridos al español Carlos Alcaraz y se consagró campeón del ATP Finals en Turín. El tenista local se impuso por 7-6 (4) y 7-5 tras dos horas y cuatro minutos de juego y continúa imbatible bajo techo.

Carlos Alcaraz pidió médico en la recta final del primer set y nunca pudo llevar el ritmo del partido. El español cierre el año con el premio no menor de conservar igualmente la cima del ránking mundial.

El italiano acumuló su sexto título de la temporada, dos menos que su rival de turno. El clásico del futuro ya llegó y ambos jugarán verse las caras decenas de veces para definir los torneos más importantes del circuito.

Así se definió el partido

Jannik Sinner levantó por segundo año consecutivo el ATP Finals, que reúne a las ocho mejores raquetas del mundo.

El número 2 del ránking acumula 24 títulos en su carrera y descontó el historial en finales con Carlos Alcaraz, que lidera el mano a mano en esa instancia por 5-3.