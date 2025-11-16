Con gol del chubutense Tomás José Conechny, Racing Club de Avellaneda obtuvo una agónica victoria sobre Newell's Old Boys de Rosario por 1 a 0 en el marco de la decimosexta y última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, en cotejo que tuvo por escenario al Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia.

El triunfo de la Academia le permitió finalizar en el segundo lugar del grupo y si mañana, Unión de Santa Fe no pierde en su visita a Belgrano de Córdoba, se cruzará con River Plate en el inicio de los play off.

Los primeros 45 minutos de juego, rozaron lo aburrido, casi sin situaciones de gol en ambas vallas. Un trabajo en defensa de los rojinegros, muy poco para destacar. La visita no tuvo ideas en ataque y no pudo llegar con peligro. Quedó muy claro, que la Lepra esperó, y solo puede llegar a través de una contra o pelota parada a favor.

Mucha fricción y poco juego en Rosario

En el arranque del complemento el jujeño Luciano Ramón Herrera tuvo una clara oportunidad para desnivelar, pero su remate se fue por arriba del travesaño, cuando Facundo Cambeses estaba vencido.

Cuando el empate parecía sellado, apareció el jugador surgido en la Comisión de Actividades (CAI) de Comodoro Rivadavia, recibió una buena habilitación del "Toto" Fernández, y el chubutense definió con una enorme frialdad para poner el resultado 1 a 0, que sería a la postre, el score final de un partido parejo y casi sin acciones en los arcos.

El único gol del partido en el Coloso

La Previa

Tras la igualdad de River Plate y Vélez Sarsfield, si la Academia gana por 5 goles de diferencia, quedará cuarto en la tabla anual y puede ir a la Copa Libertadores 2026 si se libera un cupo. La Lepra, ya salvada del descenso, cerrará un año para el olvido ante su gente, mientras que la Racing buscará sellar su pasaje a octavos y su clasificación a una copa internacional para el 2026.

Los rosarinos vienen de vencer 2 a 0 a Huracán y cortó la racha de siete partidos sin victorias y se aseguró la permanencia en Primera. Ya sin posibilidades de descender, el plantel decidió no entrenar ni martes ni miércoles por falta de pago.

Racing, derrotó a Defensa y Justicia por 1 a 0, arrancará la jornada con 22 unidades, en la sexta posición. La Academia con un triunfo se asegurará estar entre los cuatro primeros de la zona y definir de local, además de todavía soñar con acceder a la Copa Libertadores 2026, siempre y cuando se libere algún cupo. Si empata, tendrá que esperar otros resultados para ver como termina en la zona, pero se asegurará disputar la Sudamericana.

Los de Gustavo Costas confirmados

Así va La Lepra