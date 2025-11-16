El ascenso de Midland a la Primera Nacional representa un hito sin precedentes en la historia del club de Libertad, que tras 111 años de existencia logró por primera vez acceder a la segunda categoría del fútbol argentino.

El desenlace de la temporada se selló cuando Midland se consagró campeón del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana pese a la derrota en su visita a Flandria. El equipo comandado por Joaquín Iturrería ya había obtenido el Apertura, lo que le permitió asegurar el ascenso de manera directa, sin necesidad de disputar finales ni depender de otros resultados.

La campaña del Funebrero fue impecable y el mérito, indiscutible: Midland finalizó el torneo con 38 puntos, tras sumar once victorias, cinco empates y solo cuatro derrotas, superando por un punto a Real Pilar, su principal perseguidor.

La definición del campeonato se resolvió en una jornada cargada de tensión, tanto en Jáuregui como en General Villegas. Midland, que llegaba como líder absoluto, enfrentó a Flandria con la presión de asegurar el título, mientras que Real Pilar necesitaba vencer a Liniers y esperar una caída del puntero para forzar una finalísima. La incertidumbre se mantuvo hasta el último minuto, ya que ambos equipos sufrieron derrotas por 1 a 0.

Este resultado permitió que el Funebrero se mantuviera en la cima y se adjudicara el Torneo Clausura, sumando este logro al título del Apertura y convirtiéndose en campeón absoluto de la categoría. En los festejos se pudo observar al presidente del club, el ex arquero Agustín Orion, y al técnico de Ferro Sergio "Huevo" Rondina.

El festejo alocado del presidente de Midland, el ex arquero de Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de La Plata y Colo Colo de Chile, Agustín Orión

El recorrido de Midland durante la temporada fue contundente. El equipo se destacó por ser el que más partidos ganó, con 22 victorias, y el que menos perdió, con solo seis derrotas. Además, fue el conjunto más goleador, con 51 tantos en 40 encuentros, y el menos vulnerado, recibiendo apenas 15 goles.

Este rendimiento sobresaliente se cimentó en la continuidad de un proyecto iniciado tras el ascenso a la Primera B el 25 de noviembre de 2023, cuando la dirigencia se propuso dar un nuevo salto de calidad y preparó al plantel para afrontar el desafío de subir nuevamente de categoría.

Un capítulo especial en esta gesta lo protagonizó Agustín Orion, ex arquero de Boca Juniors y la selección argentina, quien asumió la presidencia del club tras su retiro como futbolista.

El entrenador Sergio Rondina festeja el ascenso, del equipo que es hincha.