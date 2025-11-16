En juego la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Desde las 17hs en el José Amalfitani, Vélez recibe a un golpeado River, que tras caer en el Superclásico, se juega una de sus últimas oportunidades para meterse en Copa Libertadores.

Mucho en juego para el River de Gallardo, que no convenció a lo largo de toda la temporada, y que estuvo lejos de los objetivos planteados, quedando en cuestionamientos por parte de los hinchas. En Liniers, se pone en juego que pasará en el 2026 para el Millonario.

Gallardo llega con varias bajas, Paulo Díaz y Borja fueron borrados por el DT, Maxi Meza fue operado de su lesión y se suma a Colidio. Martínez Quarta y Acuña no estarán por acumulación de amarillas, mientras que Castaño y Galarza están con sus respectivas selecciones.

EL Millonario está cuarto en la tabla anual, que ya tiene los boletos directos a Copa Libertadores adjudicados a Central y Boca. Tercero y en zona de repechaje se ubica Argentinos dos puntos por encima de River, a quién solo le sirve ganar, y esperar que el Bicho pierda o empate ante Estudiantes en La Plata, caso contrario, el boleto será para el equipo de La Paternal, y solo quedaría la chance de campeón para estar en Libertadores 2026.

Lo positivo para “la Banda” es que se aseguró su lugar en octavos de final luego del empate de Sarmiento ante San Lorenzo por el Grupo B, que lo tiene 6to con 21 puntos momentáneamente.

Por otro lado, el Fortín de Guillermo Barros Schelotto no llega de la mejor forma. Si bien ya aseguró su clasificación varias fechas antes, terminó redondeando una temporada lejos de las posiciones de Copas, y con derrotas en sus últimos partidos. Está 4to con 25 unidades, y en el caso de ganar podría quedar tercero en el grupo.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 17.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: José Amalfitani.